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Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Кливленда и 71 очко Митчелла
Баскетболист в восторге
Фото: USA Today
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на игру Донована Митчелла, выступающего за "Кливленд Кавальерс", в матче с "Чикаго Буллз" (145:134, ОТ).
Митчелл набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории НБА, которому покорилась отметка в 70 очков за одну игру.
"Ты сумасшедший", — написал Джеймс в социальных сетях.
Митчелл также побил рекорд франшизы по очкам за матч, обойдя Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (по 57 очков).
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