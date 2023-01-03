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Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Кливленда и 71 очко Митчелла

Баскетбол
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Баскетболист в восторге

Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Кливленда и 71 очко Митчелла

Фото: USA Today

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на игру Донована Митчелла, выступающего за "Кливленд Кавальерс", в матче с "Чикаго Буллз" (145:134, ОТ).

Митчелл набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории НБА, которому покорилась отметка в 70 очков за одну игру.

"Ты сумасшедший", — написал Джеймс в социальных сетях.

Митчелл также побил рекорд франшизы по очкам за матч, обойдя Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга (по 57 очков).

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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