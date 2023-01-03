Названы лучшие игроки в Суперлиге по рейтингу эффективности

Названы лучшие игроки Суперлиги в рейтинге эффективности.

По общему показателю рейтинга эффективности лидируют в рейтинге два игрока Будивельника – Владимир Конев и Максим Сандул, за которыми следует Станислав Тимофеенко из Днепра. Также в топ-5 входят Вадим Заплотинский из Киев-Баскета и Сергей Скирь из Черкасских Мавп.

А вот по среднему показателю РЕ лучшим в Суперлиге Parimatch является MVP декабря Станислав Тимофеенко – 20,3. Владимир Конев второй (19,9), а замыкает тройку Вадим Заплотинский (19,5). За ними следуют Максим Сандул (19,2) и Сергей Скира (18,6).