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Названы лучшие игроки в Суперлиге по рейтингу эффективности

Баскетбол
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Один из них игрок Будивельника

Названы лучшие игроки в Суперлиге по рейтингу эффективности

Фото: ФБУ

Новина українською

Названы лучшие игроки Суперлиги в рейтинге эффективности.

По общему показателю рейтинга эффективности лидируют в рейтинге два игрока Будивельника – Владимир Конев и Максим Сандул, за которыми следует Станислав Тимофеенко из Днепра. Также в топ-5 входят Вадим Заплотинский из Киев-Баскета и Сергей Скирь из Черкасских Мавп.

А вот по среднему показателю РЕ лучшим в Суперлиге Parimatch является MVP декабря Станислав Тимофеенко – 20,3. Владимир Конев второй (19,9), а замыкает тройку Вадим Заплотинский (19,5). За ними следуют Максим Сандул (19,2) и Сергей Скира (18,6).

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В статье: Станислав Тимофеенко Владимир Конев
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Источник:
ФБУ

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