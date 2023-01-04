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Черкасские Мавпы усилили состав легионером

Баскетбол
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Он уже прибыл в Украину

Черкасские Мавпы усилили состав легионером

Фото: ФБУ

Новина українською

Черкасские Мавпы подписали еще одного легионера. К команде присоединился американский атакующий защитник Би Джей Максвелл.

За свою карьеру Максвелл выступал за Детройт-Мерси Тайтанс, Сент-Эдвардс Хиллтоперс и Ягуар Индианаполиса.

2022 стал первым годом в профессиональном баскетболе для Би Джея. Нынешний сезон он начал в азербайджанской баскетбольной команде Нефтчи. Статистика игрока в среднем за игру: за 25.8 мин игрового времени он набирал 19.2 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2.5 перехвата.

Дебют американца в украинской Суперлиге планируется 10 января в игре с Политехникой-Галичиной.

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В статье: Черкасские Мавпы
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Источник:
ФБУ

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