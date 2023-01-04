Прометей разгромил Раквере Тарвас и уверенно закрепился в лидерах Латвийско-Эстонской лиги

4 января "Прометей" сыграл с "Раквером Тарвасом" в рамках LEBL.

Гости с первых секунд поединка продемонстрировали уверенную игру. Еще до первого перерыва из-за дуги попали также Раздевшек и Линдметс, что позволило "Тарвасу" вести 4 пункта (23:19). Однако именно с таким гандикапом, но в пользу "Прометея" команды пошли на первый отдых.

Ближе к середине матча украинский клуб увеличил свое преимущество до "+10" после эффектного попадания на скорости из-за дуги Ди Джея Стефенса.

Решающей в этом поединке стала третья четверть, где на 24-й минуте наша команда вела 21 пункт (66:45).

"Красно-белые" уверенно контролировали ход поединка и победили с итоговым счетом 95:66.