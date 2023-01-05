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Будивельник одержал третью победу в лиге ENBL, одолев эстонский ТалТех
Баскетболисты Игоря Плеханова уверенно выиграли матч, несмотря на проигранную первую половину встречи
Фото: клубная пресс-служба
Киевский "Будивельник" одержал третью победу в в рамках Северной Европейской баскетбольной лиги (ENBL), сумев одолеть эстонский клуб "ТалТех".
Подопечные Игоря Плеханова сумели переиграть своих соперников несмотря на то, что проиграли первую половину игры.
Лучшим игроком в составе столичного клуба стал Джерай Грант - на счету американца 32 очка и шесть подборов. Также, стоит отметить Арчи Гудвина и Алека Брауна, которые в данном матче набрали 11 и 7 очков соответственно.
Северная Европейская баскетбольная лига
Будивельник — ТалТех — 73:59 (15:21, 15:15, 15:11, 28:12)
Яркая игра Гранта в обзоре матча Будивельник - ТалТех:
Стоит отметить, что "Будивельник" уверенно идет на первом месте группы А лиги ENBL после трех сыгранных матчей. Следующим соперником киевского клуба будет "Калев/Крамо", с которым киевляне сразятся в четверг, 5 января.
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