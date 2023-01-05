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Названы сроки восстановления Стефена Карри
Баскетболист получил травму
фото - Getty Images
Генеральный менеджер "Голден Стэйт Уорриорз" Боб Майерс сообщил, что лидер команды Стефен Карри сможет принять участие в матче с "Сан-Антонио Спёрс", который состоится 14 января.
"Он будет проходить обследование в эти выходные, и он уже тренируется. Скорее всего, он сыграет с "Сан-Антонио", — приводит слова Майерса NBC Sports.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передачи.
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