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Названы сроки восстановления Стефена Карри

Баскетбол
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Баскетболист получил травму

Названы сроки восстановления Стефена Карри

фото - Getty Images

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Генеральный менеджер "Голден Стэйт Уорриорз" Боб Майерс сообщил, что лидер команды Стефен Карри сможет принять участие в матче с "Сан-Антонио Спёрс", который состоится 14 января.

"Он будет проходить обследование в эти выходные, и он уже тренируется. Скорее всего, он сыграет с "Сан-Антонио", — приводит слова Майерса NBC Sports.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передачи.

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В статье: Стефен Карри
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