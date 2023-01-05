Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Франковск-Прикарпатье одержал победу в матче Европейской лиги
Украинская команда завладела уверенным преимуществом
Фото: ФБУ
Лидер Женской лиги Франковск-Прикарпатье получил свою вторую победу в Европейской женской баскетбольной лиге, обыграв в Клайпеде местный Нептунас 90:82.
Украинская команда в середине первой четверти вышла вперед и больше не опускала лидерство.
Самой результативной в составе украинской команды стала Кристина Филевич, набравшая 28 очков, у Оксаны Моловой дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
Для Франковска-Прикарпатья это вторая победа в трех матчах турнира. Следующий матч подопечные Юрия Процюка проведут 7 января в Риге против ТТТ Рига.
EWBL. Клайпеда, Литва
Нептунас - Франковск-Прикарпатье 82:90 (22:24, 25:26, 19:20, 16:20)
Популярное сейчас
- Роналду будет жить с Джорджиной, хотя в Саудовской Аравии это запрещено
- Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера
- Экс-вингер Черноморца остался без клуба - украинец покинул Актобе
- Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Кливленда и 71 очко Митчелла
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО