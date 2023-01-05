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Франковск-Прикарпатье одержал победу в матче Европейской лиги

Баскетбол
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Украинская команда завладела уверенным преимуществом

Франковск-Прикарпатье одержал победу в матче Европейской лиги

Фото: ФБУ

Новина українською

Лидер Женской лиги Франковск-Прикарпатье получил свою вторую победу в Европейской женской баскетбольной лиге, обыграв в Клайпеде местный Нептунас 90:82.

Украинская команда в середине первой четверти вышла вперед и больше не опускала лидерство.

Самой результативной в составе украинской команды стала Кристина Филевич, набравшая 28 очков, у Оксаны Моловой дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.

Для Франковска-Прикарпатья это вторая победа в трех матчах турнира. Следующий матч подопечные Юрия Процюка проведут 7 января в Риге против ТТТ Рига.

EWBL. Клайпеда, Литва

Нептунас - Франковск-Прикарпатье 82:90 (22:24, 25:26, 19:20, 16:20)

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