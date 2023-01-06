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НБА. 49 очков Маркканена помогли Юте обыграть Хьюстон, Денвер громит Клипперс
Результаты матчей НБА
6 января в регулярном чемпионате НБА состоялся очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча.
"Денвер Наггетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 122:91
"Хьюстон Рокетс" – "Юта Джаз" – 114:131
"Даллас Маверикс" – "Бостон Селтикс" – 95:124
"Орландо Мэджик" – "Мемфис Гриззлиз" – 115:123
В одном из них "Хьюстон Рокетс" принимал "Юту Джаз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 131:114.
Самым результативным игроком у "Хьюстона" стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший четыре подбора и такое же количество передач.
Самым результативным у гостей стал 23-й номер лёгкий форвард из Финляндии Лаури Маркканен. На его счету 49 очков, восемь подборов и одна передача.
Турнирную таблицу НБА Западной конференции на данный момент возглавляет "Денвер". После 38 проведённых матчей в активе игроков "Наггетс" 25 побед и 13 поражений. В Восточной конференции лидирует "Бостон". Игроки этой команды одержали 27 побед, а также потерпели 12 поражений.
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