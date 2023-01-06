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Лидер Жальгириса получил травму и пропустит остаток сезона
Баскетболист досрочно завершил сезон
Фото: basketnews.com
Американский защитник "Жальгириса" Кинан Эванс получил разрыв ахиллова сухожилия, завершив сезон досрочно. Об этом пишет пресс-служба литовской команды. Американец выбыл из строя на срок 6-8 месяцев. Игрок уже перенёс операцию.
Эванс получил травму в матче регулярного чемпионате Евролиги со стамбульским "Фенербахче" (86:66). Инцидент случился в самом начале встречи. Кинан начинал атаку команды, но споткнулся, почувствовав острую боль, после чего упал на паркет.
В нынешнем сезоне Евролиги Эванс в среднем набирал 15,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,7 передачи.
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