Лейкерс подпишет хочет подписать Демаркуса Казинса

Четырежды участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс на следующей неделе должен пройти медосмотр в "Лос-Анджелес Лейкерс", пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Демаркус Казинс является свободным агентом. По информации источника, он шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Игрок рассчитывает заключить соглашение с "Лейкерс". Однако официально дата просмотра ещё не определена.

С 5 января в НБА можно заключать краткосрочные контракты на 10 дней.