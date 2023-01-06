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Лейкерс подпишет хочет подписать Демаркуса Казинса

Баскетбол
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Баскетболист в ближайшее время пройдет медосмотр

Лейкерс подпишет хочет подписать Демаркуса Казинса

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Четырежды участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс на следующей неделе должен пройти медосмотр в "Лос-Анджелес Лейкерс", пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Демаркус Казинс является свободным агентом. По информации источника, он шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Игрок рассчитывает заключить соглашение с "Лейкерс". Однако официально дата просмотра ещё не определена.

С 5 января в НБА можно заключать краткосрочные контракты на 10 дней.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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