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Лейкерс подпишет хочет подписать Демаркуса Казинса
Баскетболист в ближайшее время пройдет медосмотр
Четырежды участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс на следующей неделе должен пройти медосмотр в "Лос-Анджелес Лейкерс", пишет инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Демаркус Казинс является свободным агентом. По информации источника, он шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Игрок рассчитывает заключить соглашение с "Лейкерс". Однако официально дата просмотра ещё не определена.
С 5 января в НБА можно заключать краткосрочные контракты на 10 дней.
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