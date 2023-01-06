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Прометей деклассировал Талтех в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Украинская команда просто не заметила своего соперника

Прометей деклассировал Талтех в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги

фото - БК Прометей

Новина українською

6 января в Таллинне состоялся матч Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги, в котором украинский "Прометей" сыграл с "Талтехом".

Уже с первых минут украинская команда уверенно пошла вперед и не давала шанса сопернику. Впоследствии преимущество "Прометея" только увеличивалось и как итог – победа.

"Прометей" после 18 матчей имеет 17 побед и 1 поражение и уверенно лидирует в турнирной таблице ЛЭБЛ.

6 января. Латвийско-Эстонская баскетбольная лига

Талтех (Эстония) – Прометей (Украина) – 82:115 (15:29, 18:32, 28:30, 21:24)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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