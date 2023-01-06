  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов

Баскетбол
(1 голосов)

Он употреблял нецензурную лексику во время матча

Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать разыгрывающего "Бостон Селтикс" Маркуса Смарта за мат в адрес судьи во время матча регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер" (117:150).

За 2 минуты 46 секунд до конца третьей четверти главный тренер "Бостона" Маззулла заменит Смарта, который, уходя с площадки, высказал арбитру Лорену Холткэмпу претензии по поводу его решения в одном из эпизодов. Судья дал Смарту второй технический и удалил игрока до конца встречи.

Смарт после этого попытался броситься на судью, но тренер остановил игрока. В итоге Маркуса оштрафовали на $ 35 тыс.

По теме
yellow-arrow
Прометей деклассировал Талтех в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
yellow-arrow
Лейкерс подпишет хочет подписать Демаркуса Казинса
yellow-arrow
Лидер Жальгириса получил травму и пропустит остаток сезона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бостон Селтикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде