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Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов
Он употреблял нецензурную лексику во время матча
Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать разыгрывающего "Бостон Селтикс" Маркуса Смарта за мат в адрес судьи во время матча регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер" (117:150).
За 2 минуты 46 секунд до конца третьей четверти главный тренер "Бостона" Маззулла заменит Смарта, который, уходя с площадки, высказал арбитру Лорену Холткэмпу претензии по поводу его решения в одном из эпизодов. Судья дал Смарту второй технический и удалил игрока до конца встречи.
Смарт после этого попытался броситься на судью, но тренер остановил игрока. В итоге Маркуса оштрафовали на $ 35 тыс.
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