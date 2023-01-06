Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать разыгрывающего "Бостон Селтикс" Маркуса Смарта за мат в адрес судьи во время матча регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер" (117:150).

За 2 минуты 46 секунд до конца третьей четверти главный тренер "Бостона" Маззулла заменит Смарта, который, уходя с площадки, высказал арбитру Лорену Холткэмпу претензии по поводу его решения в одном из эпизодов. Судья дал Смарту второй технический и удалил игрока до конца встречи.

Смарт после этого попытался броситься на судью, но тренер остановил игрока. В итоге Маркуса оштрафовали на $ 35 тыс.