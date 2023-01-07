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НБА. Индиана побеждает Портленд, Филадельфия уступает Чикаго
Результаты тура НБА
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" - "Портленд"
108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)
"Филадельфия" - "Чикаго"
112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)
"Новый Орлеан" – "Бруклин"
102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)
"Торонто" – "Нью-Йорк"
108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)
"Милуоки" – "Шарлотт"
109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)
"Оклахома" - "Вашингтон"
127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)
"Сан-Антонио" – "Детройт"
121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)
"Денвер" – "Кливленд"
121:108 (26:28, 36:30, 32:24, 27:26)
"Миннесота" – "Клипперс"
128:115 (37:33, 31:21, 32:25, 28:36)
"Финикс" - "Майами"
96:104 (23:30, 23:21, 27:27, 23:26)
"Лейкерс" - "Атланта"
130:114 (37:28, 33:21, 28:33, 32:32)
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