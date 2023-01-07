  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Индиана побеждает Портленд, Филадельфия уступает Чикаго
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Индиана побеждает Портленд, Филадельфия уступает Чикаго

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Портленд, Филадельфия уступает Чикаго

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Портленд"

108:99 (26:29, 28:26, 27:27, 27:17)

"Филадельфия" - "Чикаго"

112:126 (30:25, 25:34, 29:40, 28:27)

"Новый Орлеан" – "Бруклин"

102:108 (28:27, 36:26, 21:35, 17:20)

"Торонто" – "Нью-Йорк"

108:112 (26:30, 21:27, 31:24, 30:31)

"Милуоки" – "Шарлотт"

109:138 (28:51, 32:33, 27:28, 22:26)

"Оклахома" - "Вашингтон"

127:110 (35:17, 33:25, 35:38, 24:30)

"Сан-Антонио" – "Детройт"

121:109 (31:28, 20:20, 35:28, 35:33)

"Денвер" – "Кливленд"

121:108 (26:28, 36:30, 32:24, 27:26)

"Миннесота" – "Клипперс"

128:115 (37:33, 31:21, 32:25, 28:36)

"Финикс" - "Майами"

96:104 (23:30, 23:21, 27:27, 23:26)

"Лейкерс" - "Атланта"

130:114 (37:28, 33:21, 28:33, 32:32)

По теме
yellow-arrow
Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов
yellow-arrow
Прометей деклассировал Талтех в матче Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
yellow-arrow
Лейкерс хочет подписать Демаркуса Казинса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде