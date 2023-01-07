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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня

Баскетбол
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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты и обзор матчей

В ТОП 10 лучших моментов игрового дня вошли данк атакующего защитника "Портленда" Джоша Харта и многое другое.

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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