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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня
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Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
В ТОП 10 лучших моментов игрового дня вошли данк атакующего защитника "Портленда" Джоша Харта и многое другое.
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