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НБА. Сан-Антонио уступает Бостону, Лейкерс побеждают Сакраменто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Сан-Антонио уступает Бостону, Лейкерс побеждают Сакраменто

UA-Футбол
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В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Сан-Антонио" – "Бостон"

116 – 121 (30-33; 27-35; 32-25; 27-28)

"Даллас" – "Нью-Орлеан"

127 – 117 (34-15; 29-31; 34-35; 30-36)

"Чикаго" – "Юта"

126 – 118 (28-24; 25-25; 31-40; 42-29)

"Голден-Стейт" – "Орландо"

101 – 115 (29-28; 30-34; 23-30; 19-23)

"Сакраменто" – "Лейкерс"

134 – 136 (38-37; 35-36; 36-36; 25-27)

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