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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня

Баскетбол
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Это было круто

НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА подготовила подборку из 10 лучших моментов игрового дня. Ее возглавили Лаури Маркеннен ("Юта") и Лука Донич ("Даллас").

Результаты матчей НХЛ

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В статье: НБА
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