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НБА. ТОП 10 лучших моментов игрового дня
Это было круто
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА подготовила подборку из 10 лучших моментов игрового дня. Ее возглавили Лаури Маркеннен ("Юта") и Лука Донич ("Даллас").
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