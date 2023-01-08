Михайлюк получил гарантированный контракт от Нью-Йорка

Украинский баскетболист, защитник "Нью-Йорка" Святослав Михайлюк получил гарантированный контракт от своей команды.

До 7 января у "Никс" была возможность расторгнуть соглашение с игроком, однако клуб этого не сделал. Такой же контракт получил и Райан Арчидиаконо.

Отметим, что в регулярном чемпионате НБА Михайлюк принял участие в 12 матчах. В среднем он проводит на паркете 3,3 минуты за матч.

Результаты матчей очередного тура НБА