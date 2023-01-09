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НБА. Бруклин с минимальным счетом обыграл Майами, трипл-дабл Харден помог Филадельфии добыть победу над Детройтом
Результаты матчей НБА
Фото: basketnews.com
9 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно девять матчей.
"Детройт Пистонс" – "Филадельфия Сиксерс" – 111:123.
"Торонто Рэпторс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 117:105.
"Индиана Пэйсерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 116:111.
"Майами Хит" – "Бруклин Нетс" – 101:102.
"Мемфис Гриззлиз" – "Юта Джаз" – 123:118.
"Хьюстон Рокетс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 96:104.
"Оклахома-Сити Тандер" – "Даллас Маверикс" – 120:109.
"Финикс Санз" – "Кливленд Кавальерс" – 98:112.
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Атланта Хоукс" – 108:112.
В одном из них "Детройт Пистонс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Встреча завершилась победой гостей со счётом 123:111.
Главным героем встречи в составе победителей стал Джеймс Харден, записавший в свой актив трипл-дабл из 20 очков, 11 подборов и 11 передач.
Самым результативным в составе "Детройта" стал Киллиан Хейз, который набрал 26 очков.
"Филадельфия" одержала четвёртую победу за последние пять матчей. "Детройт", в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча в НБА.
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