Лучший игрок Бруклина получил травму в матче с Майами

Двукратный чемпион НБА и лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Майами Хит" (102:101). Игрок травмировал колено. Об этом пишет ESPN US.

Травма произошла за минуту до конца третьей четверти, когда Джимми Батлер зашёл под кольцо, но был заблокирован Беном Симмонсом. После этого Батлер упал на колено Дюранта.

За время пребывания на паркете в матче с "Хит" Дюрант успел набрать 17 очков.