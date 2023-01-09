Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший игрок Бруклина получил травму в матче с Майами
Баскетболист травмировал колено
Фото: sportsnet.ca
Двукратный чемпион НБА и лидер "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Майами Хит" (102:101). Игрок травмировал колено. Об этом пишет ESPN US.
Травма произошла за минуту до конца третьей четверти, когда Джимми Батлер зашёл под кольцо, но был заблокирован Беном Симмонсом. После этого Батлер упал на колено Дюранта.
За время пребывания на паркете в матче с "Хит" Дюрант успел набрать 17 очков.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ГУР: РФ планирует использовать мобилизованных в наступательных операциях весной и летом – известно направление
- Тайсон уничтожил боссов Интернасьонала: Я бросил все в Украине, а они так ко мне отнеслись
- Много танков и бронированных машин. Генштаб – о потерях россиян за 8 января
- НБА. Сан-Антонио уступает Бостону, Лейкерс побеждают Сакраменто
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн