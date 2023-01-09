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Названы сроки восстановления Кевина Дюранта
Игрок травмировал колено
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант пропустит как минимум две недели из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Майами Хит" (102:101).
Травма произошла за минуту до конца третьей четверти, когда Джимми Батлер зашёл под кольцо, но был заблокирован Беном Симмонсом. После этого Батлер упал на колено Дюранта.
За время пребывания на паркете в матче с "Хит" Дюрант успел набрать 17 очков.
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