Станислав Тимофеенко лидирует в списке самых результативных игроков Суперлиги

Cайт ФБУ обновил рейтинги элитного дивизиона страны.

Станислав Тимофеенко уверенно идет до 5000 очков, Александр Рябчук пытается войти в топ-10 рейтинг ассистентов, а Александр Кольченко уже весной может возглавить рейтинг по реализованным штрафным.

Станислав Тимофеенко, еще в прошлом сезоне ставший рекордсменом по количеству набранных очков, уверенно идет к отметке в 5000 очков, при этом он даже увеличил свое преимущество над главным преследователем.

Рейтинг скореров Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко (Днепр) – 4676 очков

2. Александр Кольченко (Строитель) – 4501 очко

3. Михаил Анисимов – 4149 очков

4. Дмитрий Глебов – 3906 очков

5. Алексей Онуфриев – 3515 очков

6. Руслан Отверченко – 3144 очка

7. Андрей Агафонов – 3119 очков

8. Стивен Буртт – 3094 очка

9. Максим Звонов – 2993 очка

10. Александр Мишула – 2952 очка