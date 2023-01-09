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Станислав Тимофеенко лидирует в списке самых результативных игроков Суперлиги

Баскетбол
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Украинец не сбавляет обороты

Станислав Тимофеенко лидирует в списке самых результативных игроков Суперлиги

фото - fbu.ua

Новина українською

Cайт ФБУ обновил рейтинги элитного дивизиона страны.

Станислав Тимофеенко уверенно идет до 5000 очков, Александр Рябчук пытается войти в топ-10 рейтинг ассистентов, а Александр Кольченко уже весной может возглавить рейтинг по реализованным штрафным.

Станислав Тимофеенко, еще в прошлом сезоне ставший рекордсменом по количеству набранных очков, уверенно идет к отметке в 5000 очков, при этом он даже увеличил свое преимущество над главным преследователем.

Рейтинг скореров Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко (Днепр) – 4676 очков
2. Александр Кольченко (Строитель) – 4501 очко
3. Михаил Анисимов – 4149 очков
4. Дмитрий Глебов – 3906 очков
5. Алексей Онуфриев – 3515 очков
6. Руслан Отверченко – 3144 очка
7. Андрей Агафонов – 3119 очков
8. Стивен Буртт – 3094 очка
9. Максим Звонов – 2993 очка
10. Александр Мишула – 2952 очка

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Источник:
ФБУ

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