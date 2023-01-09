Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Станислав Тимофеенко лидирует в списке самых результативных игроков Суперлиги
Украинец не сбавляет обороты
фото - fbu.ua
Cайт ФБУ обновил рейтинги элитного дивизиона страны.
Станислав Тимофеенко уверенно идет до 5000 очков, Александр Рябчук пытается войти в топ-10 рейтинг ассистентов, а Александр Кольченко уже весной может возглавить рейтинг по реализованным штрафным.
Станислав Тимофеенко, еще в прошлом сезоне ставший рекордсменом по количеству набранных очков, уверенно идет к отметке в 5000 очков, при этом он даже увеличил свое преимущество над главным преследователем.
Рейтинг скореров Суперлиги:
1. Станислав Тимофеенко (Днепр) – 4676 очков
2. Александр Кольченко (Строитель) – 4501 очко
3. Михаил Анисимов – 4149 очков
4. Дмитрий Глебов – 3906 очков
5. Алексей Онуфриев – 3515 очков
6. Руслан Отверченко – 3144 очка
7. Андрей Агафонов – 3119 очков
8. Стивен Буртт – 3094 очка
9. Максим Звонов – 2993 очка
10. Александр Мишула – 2952 очка
Популярное сейчас
- Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
- В России возникли большие проблемы с единственным авианосцем – в ГУР раскрыли детали
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Разыгрывающий Бостона оштрафован на 35 тысяч долларов
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 15:44 Украинские Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- 11:19 Весь спорт Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем
- 19:38 Весь спорт Названа символическая сборная первого этапа Кубка Украины 3х3