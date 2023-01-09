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Леброн Джеймс может запросить обмен из Лейкерс
Баскетболист может перейти в другой клуб
Фото: USA Today
Ряд команд НБА готовится к возможности того, что этим летом звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может предпринять попытку перейти в другой клуб. Об пишет Heavy, ссылаясь на слова управленцев лиги.
На желание Леброна сменить клуб может повлиять его возраст и надежда завершить карьеру в победной среде. "Он не хочет, чтобы всё закончилось тем, что он каждый год будет пропускать плей-офф, выступая за "Лейкерс", — сказал один из руководителей.
Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с "Лейкерс" новое соглашение.
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