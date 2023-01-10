НБА. Лейкерс без Лебона уступают Денверу, Сакраменто уверенно обыграл Орландо

Сегодня, 10 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Сакраменто Кингз" – "Орландо Мэджик" – 136:111.

"Денвер Наггетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 122:109.

"Мемфис Гриззлиз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 121:113.

"Бостон Селтикс" – "Чикаго Буллз" – 107:99.

"Нью-Йорк Никс" – "Милуоки Бакс" – 107:111.

"Вашингтон Уизардс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 112:132.

В одном из них "Денвер Наггетс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:109.

Самым результативным игроком у "Денвера" стал американский разыгрывающий Джамал Маррей, который заработал 34 очка, семь подборов и четыре передачи.

Сербский центровой Никола Йокич заработал трипл-дабл: 14 очков, 11 подборов и 16 передач. У гостей самый большой вклад внёс американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук. На его счету 25 очков, семь подборов и столько же передач.

Лидером турнирной таблицы НБА Западной конференции является "Денвер". В активе игроков "Наггетс" 27 побед и 13 поражений. В Восточной конференции лидирует "Бостон" (29 побед – 12 поражений).