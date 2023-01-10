Киев-Баскет разгромил Запорожье в матче Суперлиги

Киев-Баскет одержал победу над Запорожьем в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Уже в первой четверти столичная команда начала принимать инициативу в свои руки и не позволила запорожцам создать интригу в этом матче.

Киевляне выиграли каждую из четвертей и в итоге завершили матч с преимуществом в 32 очка - 91:59.

Киев-Баскет в своем следующем матче 11 января будет играть против Старого Луцка, а Запорожье в этот же день будет противостоять Политехнике-Галичине.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Запорожье - Киев-Баскет 59:91 (17:29, 11:12, 18:27, 13:23)