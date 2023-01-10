Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Говерла-Прикарпатье усилила состав атакующим защитником Запорожья
Вскоре состоится его дебют
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла-КФВ усилил состав атакующим защитником Рафаилом Хрисостомиди, который будет дебютировать за клуб из Ивано-Франковска во время выездных матчей в Черкассах.
20-летний Рафаил Хрисостомиди ранее играл за харьковские команды – Сборная Харьковской области и Политехник.
Нынешний сезон Рафаил начал в БК Запорожья. В 8 матчах получал в среднем 10.8 очка, 2.5 подборов и 2.8 передач.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
- Как Малиновскому прижиться в Марселе. Мудрику не нужно в Челси. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Клуб сына Луческу согласовал подписание контракта с Тайсоном
- Лейкерс хочет подписать Демаркуса Казинса
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн