Говерла-Прикарпатье усилила состав атакующим защитником Запорожья

Прикарпатье-Говерла-КФВ усилил состав атакующим защитником Рафаилом Хрисостомиди, который будет дебютировать за клуб из Ивано-Франковска во время выездных матчей в Черкассах.

20-летний Рафаил Хрисостомиди ранее играл за харьковские команды – Сборная Харьковской области и Политехник.

Нынешний сезон Рафаил начал в БК Запорожья. В 8 матчах получал в среднем 10.8 очка, 2.5 подборов и 2.8 передач.