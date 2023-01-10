Старый Луцк добыл волевую победу над Прикарпатьем-Говерлой

Старый Луцк-Университет обыграл Говерлу-Прикарпатье 63:72.

Первая половина игры прошла в равной борьбе – лидер менялся 10 раз, при этом ни одна из команд не могла оторваться от соперника более чем на 3-4 очка. Во второй четверти большинство времени впереди были все же подопечные Евгения Мурзина.

Начало третьей четверти удалось лучше игрокам Говерлы-Прикарпатья, но в итоге счет лучанам удалось уйти на перерыв при преимуществе +2.

Последний отрезок матча начался с рывка Старого Луцка, который увеличил свое преимущество до 10 очков, впрочем Прикарпатье-Говерла сумело вернуть интригу, сократив отставание до 4 очков. Однако в концовке Старый Луцк удержал преимущество и одержал третью победу в сезоне.

Завтра, 11 января, Прикарпатье-Говерла сыграет с Киев-Баскетом, а Старый Луцк будет противостоять Черкасским Обезьянам.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Прикарпатье-Говерла" - "Старый Луцк" 63:72 (14:12, 19:16, 16:23, 14:21)