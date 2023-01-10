Черкасские Мавпы в дебютной обыграли Политехнику-Галичину

Черкасские Мавпы и Политехника-Галичина провели первую встречу в сезоне, матч проходит в рамках домашнего для черкасов баблу Суперлиги Parimatch.

Мавпы лучше провели первую половину, получив по итогу 20 минут игры 9 очков преимущества.

Черкасцы лучше атаковали с дальней дистанции и допустили меньшее количество потерь.

За счет защиты львовянам удалось выиграть третью четверть и перед заключительной десятиминутой преимущество оставалось у хозяев +7.

Третья четверть оказалась единственной, которую удалось выиграть львовянам. В итоге черкасцы выиграли первую игру домашнего бабла со счетом 85:73.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы 73:85 (20:26, 16:19, 17:15, 20:25)