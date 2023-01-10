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Черкасские Мавпы в дебютной обыграли Политехнику-Галичину
Гости дминировали на протяжении всего матча
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы и Политехника-Галичина провели первую встречу в сезоне, матч проходит в рамках домашнего для черкасов баблу Суперлиги Parimatch.
Мавпы лучше провели первую половину, получив по итогу 20 минут игры 9 очков преимущества.
Черкасцы лучше атаковали с дальней дистанции и допустили меньшее количество потерь.
За счет защиты львовянам удалось выиграть третью четверть и перед заключительной десятиминутой преимущество оставалось у хозяев +7.
Третья четверть оказалась единственной, которую удалось выиграть львовянам. В итоге черкасцы выиграли первую игру домашнего бабла со счетом 85:73.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы 73:85 (20:26, 16:19, 17:15, 20:25)
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