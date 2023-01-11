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Новичок Черкасских Мавп вошел в топ-10 по результативности в Суперлиге
Неплохой старт
Фото: ФБУ
Защитник Черкасских Мавп Деметриус Лейк установил новый рекорд сезона в результативности, набрав 41 очко и реализовав 6 из 7 трехочковых в матче против Политехники-Галичины.
Благодаря Лейку Мавпы одержали победу в домашнем бабле над Политехникой-Галичиной 85:73.
41 очко Лейко входят в топ-10 показателей результативности в истории Суперлиги с момента ведения статистики онлайн украинского баскетбола (с сезона 2009/10).
Топ-10:
1 - Рэнди Калпеппер - Ферро-ЗНТУ (Запорожье) - 50 очков
2 — Артем Швец — ИНФИЗ (Киев) – 50 очков
3 - Квентин Ле'Вель Петерсон - МБК Николаев (Николаев) - 48 очков
4 — Закари Коупленд – Кривбасс (Кривой Рог) – 46 очков
5 - Рэнди Калпеппер - Ферро-ЗНТУ (Запорожье) - 45 очков
6 — Стивен Буртт – БК Днепр – 43 очка
7 — Деметриус Лейк – Черкасские Обезьяны – 41 очко
8 — Стивен Буртт – БК Днепр – 41 очко
9 — Ричард Гуин – Ферро-ЗНТУ – 41 очко
10 – Руслан Отверченко – БК Киев – 41 очко
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