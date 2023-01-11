Новичок Черкасских Мавп вошел в топ-10 по результативности в Суперлиге

Защитник Черкасских Мавп Деметриус Лейк установил новый рекорд сезона в результативности, набрав 41 очко и реализовав 6 из 7 трехочковых в матче против Политехники-Галичины.

Благодаря Лейку Мавпы одержали победу в домашнем бабле над Политехникой-Галичиной 85:73.

41 очко Лейко входят в топ-10 показателей результативности в истории Суперлиги с момента ведения статистики онлайн украинского баскетбола (с сезона 2009/10).

Топ-10:

1 - Рэнди Калпеппер - Ферро-ЗНТУ (Запорожье) - 50 очков

2 — Артем Швец — ИНФИЗ (Киев) – 50 очков

3 - Квентин Ле'Вель Петерсон - МБК Николаев (Николаев) - 48 очков

4 — Закари Коупленд – Кривбасс (Кривой Рог) – 46 очков

5 - Рэнди Калпеппер - Ферро-ЗНТУ (Запорожье) - 45 очков

6 — Стивен Буртт – БК Днепр – 43 очка

7 — Деметриус Лейк – Черкасские Обезьяны – 41 очко

8 — Стивен Буртт – БК Днепр – 41 очко

9 — Ричард Гуин – Ферро-ЗНТУ – 41 очко

10 – Руслан Отверченко – БК Киев – 41 очко