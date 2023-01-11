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НБА. Поражения Далласа и Кливленда, Торонто набирает ход + ВИДЕО лучших моментов ночи
Что произошло этой ночью в главной баскетбольной лиге мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В национальной баскетбольной ассоциации продолжается регулярный чемпионат. Среди главных результатов ночи – фиаско "Далласа" в поединке против "Клипперс", которые до этого уступили в шести встречах подряд, а также неудача "Кливленда" в Юте. "Торонто" продолжает цепляться за шансы на плей-офф и выигрывает вторую встречу подряд.
"Филадельфия" – "Детройт" 147:116
"Майами" - "Оклахома-Сити" 112:111
"Торонто" - "Шарлотт" 132:120
"Юта" – "Кливленд" 116:114
"Голден Стейт" - "Финикс" 113:125
"Портленд" - "Орландо" 106:109
"Клипперс" - "Даллас" 113:101
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