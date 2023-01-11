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Майами Хит побил рекорд НБА, державшийся 40 лет
Команда реализовала все свои броски со штрафных
Игроки "Майами Хит" установили рекорд НБА, который держался с 1982 года.
Напомним, что ранее рекорд принадлежал "Юте Джаз". 7 декабря 1982 года игроки "Юты" реализовали 39 из 39 штрафных бросков в матче с "Портлендом".
В свою очередь баскетболисты "Майами Хит" реализовали 40 из 40 штрафных бросков. Это случилось в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Оклахома-Сити Тандер", в котором "Майами" победил со счётом 112-111.
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