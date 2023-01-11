Джеймс Харден сделал самый быстрый трипл-дабл в своей карьере

Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден установил личный рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Детройт Пистонс" он набрал 16 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач за 26:02 игрового времени. По информации ESPN Stats & Info, это его самый быстрый трипл-дабл в карьере за время выступления в НБА.

В нынешнем сезона НБА Харден принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 11 результативных передач.