Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеймс Харден сделал самый быстрый трипл-дабл в своей карьере
Игрок у потребовалось около 26 минут
Фото: Philadelphia Inquirer
Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден установил личный рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации.
В матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Детройт Пистонс" он набрал 16 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач за 26:02 игрового времени. По информации ESPN Stats & Info, это его самый быстрый трипл-дабл в карьере за время выступления в НБА.
В нынешнем сезона НБА Харден принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 11 результативных передач.
Популярное сейчас
- Цыганков интересен португальскому гранду
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января
- НБА. Сан-Антонио уступает Бостону, Лейкерс побеждают Сакраменто
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 10:48 Весь спорт НБА. Бруклин с минимальным счетом обыграл Майами, трипл-дабл Харден помог Филадельфии добыть победу над Детройтом
- 11:18 Весь спорт НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс одержать победу над Шарлотт, Дончич снова оформил дабл-дабл в матче с Хьюстоном
- 11:58 Весь спорт НБА. Даллас в овертайме дожал Нью-Йорк, Голден Стэйт переиграл Шарлотт