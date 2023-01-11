Черкасские Мавпы обыграли Старый Луцк и впервые в сезоне выиграли два матча подряд

Черкасские Мавпы обыграли Старый Луцк в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости были лидером почти в течение всего матча, не подпуская соперника.

Лучшим игроком у Старого Луцка стал форвард Евгений Коровяков, набравший 29 очков.

Черкасцы продемонстрировали высокие бросовые показатели, забросив 12 из 29 трехочковых (41%) и 51% средних.

Таким образом Мавпы взяли реванш у Старого Луцка за поражение в первом круге, сравнялись с лучанами по показателям в турнирной таблице

Суперлига. Регулярный чемпионат

Старый Луцк - Черкасские Мавпы 72:80 (15:23, 24:24, 17:15, 16:18)