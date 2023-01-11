Кубок Европы ФИБА. Будивельник на последних секундах матча вырвал победу у Патриоты Левице

Киевский Будивельник одержал первую победу во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, обыграв в Словакии Патриоты Левице 77:76.

Подопечные Валерия Плеханова лишь на четвертой минуте набрали первые очки, но во второй половине первой четверти Будивельник вышел вперед и держал лидерство почти до конца игры.

Хозяева пытались вернуть ход матча в свою пользу, и благодаря двум точным штрафным Будивельник вернул себе лидерство и с минимальным счетом выиграл матч.

Эта победа стала первой для Строителя во втором групповом раунде Кубка Европы ФИБА, оставив шансы на выход в четвертьфинал.

Лучшим у Строителя стал Джонни Берганемескел с 26 очками.

Кубок Европы ФИБА. Второй групповой раунд

Патриоты Левице – Будивельник 76:77 (20:25, 16:15, 22:21, 18:16)