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Леброн Джеймс хочет завершить карьеру

Баскетбол
(1 голосов)

Так считает эксперт ESPN

Леброн Джеймс хочет завершить карьеру

Фото: USA Today

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Обозреватель ESPN Зак Лоу рассказал о том, что лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс собирается завершить карьеру в калифорнийской команде.

"Я постоянно слышу, что он хочет остаться в "Лейкерс". Он хочет закончить свою карьеру в "Лейкерс". Однако его высказывания следует понимать так, что его терпение не безгранично, и если они будут продолжать проигрывать, то, возможно, ситуация изменится. Но если вы заставите меня делать ставки, я все равно поставлю на то, что он закончит карьеру в "Лейкерс". И я буду чувствовать себя в этом достаточно уверенно", — сказал Лоу.

Ранее греческий форвард "Фенербахче" Костас Адетокунбо объяснил, что выделяет его звёздного брата Янниса Адетокунбо, американца Леброна Джеймса и словенца Луку Дончича среди остальных игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

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