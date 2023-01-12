Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Политехника-Галичина разгромила Прикарпатье-Говерлу
Результат матча Суперлиги
Фото: ФБУ
Львовская Политехника-Галичина завершила бабл в Черкассах уверенной победой над Прикарпатье-Говерлой 92:56.
В начале матча лучше выглядели львовские баскетболисты, тогда как Прикарпатье-Говерла за счет индивидуальных действий пыталась держаться на дистанции.
Уже в середине второй четверти провал в первую очередь в атаке подопечных Евгения Мурзина позволили львовянам заработать двузначное преимущество.
За четыре минуты до большого перерыва преимущество Политехники-Галичины достигло +18, но впоследствии Прикарпатье-Говерла сократило свое отставание до 11 очков.
В третьей четверти ситуация на площадке не сильно изменилась, а четвертая превратилась в формальность. Команды доигрывали резервистами и в итоге все завершилось со счетом 56:92.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла - Политехника-Галичина 56:92 (20:23, 14:22, 8:36, 14:11)
Популярное сейчас
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Был лидером и капитаном киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Артем Милевский
- Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги
- Майами Хит побил рекорд НБА, державшийся 40 лет
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО