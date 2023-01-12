Политехника-Галичина разгромила Прикарпатье-Говерлу

Львовская Политехника-Галичина завершила бабл в Черкассах уверенной победой над Прикарпатье-Говерлой 92:56.

В начале матча лучше выглядели львовские баскетболисты, тогда как Прикарпатье-Говерла за счет индивидуальных действий пыталась держаться на дистанции.

Уже в середине второй четверти провал в первую очередь в атаке подопечных Евгения Мурзина позволили львовянам заработать двузначное преимущество.

За четыре минуты до большого перерыва преимущество Политехники-Галичины достигло +18, но впоследствии Прикарпатье-Говерла сократило свое отставание до 11 очков.

В третьей четверти ситуация на площадке не сильно изменилась, а четвертая превратилась в формальность. Команды доигрывали резервистами и в итоге все завершилось со счетом 56:92.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла - Политехника-Галичина 56:92 (20:23, 14:22, 8:36, 14:11)