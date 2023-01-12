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Старый Луцк добыл волевую победу в матче с Запорожьем

Баскетбол
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Хозяева сумели дожать соперника

Старый Луцк добыл волевую победу в матче с Запорожьем

Фото: ФБУ

Новина українською

12 января состоялся матч Запорожья и Старого Луцка.

Матч оказался непростым для обеих команд, Запорожье большинство времени было впереди, но в итоге проиграло 66:73.

За первую половину игры Запорожье реализовало 8 из 11 трехочковых бросков. В итоге на большой перерыв команды ушли за +12 для Запорожья.

В третьей четверти Запорожья "перестало" попадать из-за периметра и Старый Луцк постепенно отыгрался и вышел вперед.

На концовку Запорожья уже просто не хватило, последняя минута началась при +9 для лучан. В итоге 73:66.

Далее Запорожье сыграет 25 и 26 января в Киеве против Днепра и Строителя, а Старый Луцк 27-29 января будет принимать баб у себя, где сыграет против БИПИ и дважды с Политехникой-Галичиной.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Запорожье 73:66 (13:17, 19:27, 20:14, 21:8)

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В статье: Старый Луцк
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Источник:
ФБУ

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