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Сакраменто Кингз выставил на обмен одного из самых дорогих игроков

Баскетбол
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Контракт игрока подписан на 46 миллионов долларов

Сакраменто Кингз выставил на обмен одного из самых дорогих игроков

Фото: cdn.nba.com

Новина українською

Центровой "Сакраменто Кингз" Ричаун Холмс выставлен на обмен. Об этом информирует Yahoo Sports, ссылаясь на собственные источники в лиге.

После подписания четырёхлетнего контракта на $ 46 миллионов в межсезонье 2021 года Холмс в нынешнем сезоне перестал пользоваться доверим главного тренера команды Майка Брауна.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмс принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 2,7 очка, совершал 2 подбора и отдавал 0,2 передачи.

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В статье: Сакраменто Кингз
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