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Сакраменто Кингз выставил на обмен одного из самых дорогих игроков
Контракт игрока подписан на 46 миллионов долларов
Фото: cdn.nba.com
Центровой "Сакраменто Кингз" Ричаун Холмс выставлен на обмен. Об этом информирует Yahoo Sports, ссылаясь на собственные источники в лиге.
После подписания четырёхлетнего контракта на $ 46 миллионов в межсезонье 2021 года Холмс в нынешнем сезоне перестал пользоваться доверим главного тренера команды Майка Брауна.
В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Холмс принял участие в 26 матчах, в которых в среднем набирал 2,7 очка, совершал 2 подбора и отдавал 0,2 передачи.
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