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Яннис Адетокумбо не поможет Милуоки в матче с Майами Хит
Игрок восстанавливается от повреждения
Звёздный форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо не примет участие в предстоящем выездном матче регулярного чемпионата НБА с "Майами Хит".
Игрок получил повреждение колена, информирует Underdog NBA.
Матч "Майами" и "Милуоки" состоится 13 января. Адетокунбо в нынешнем сезоне НБА принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 11,9 подбора и отдавал 5,3 передачи
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