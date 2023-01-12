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Яннис Адетокумбо не поможет Милуоки в матче с Майами Хит

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок восстанавливается от повреждения

Яннис Адетокумбо не поможет Милуоки в матче с Майами Хит

Новина українською

Звёздный форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо не примет участие в предстоящем выездном матче регулярного чемпионата НБА с "Майами Хит".

Игрок получил повреждение колена, информирует Underdog NBA.

Матч "Майами" и "Милуоки" состоится 13 января. Адетокунбо в нынешнем сезоне НБА принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 11,9 подбора и отдавал 5,3 передачи

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В статье: Яннис Адетокумбо
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