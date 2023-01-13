НБА. Лейкерс в овертайме обыграли Даллас, Майами обыграл Милуоки

Сегодня, 13 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

В одном из них "Майами Хит" принимал "Милуоки Бакс". Встреча закончилась победой хозяев площадки — 108:102.

Самым результативным игроком у "Майами" стал разыгрывающий Гэйб Винсент, набравший 28 очков, сделавший три подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джру Холидэй. На его счету 24 очка, шесть подборов и 11 передач.

В паралельном матче "Даллас Маверикс" в овертайме обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс". Самым результативным игроком у "Лейкерс" стал американский разыгрывающий Рассел Уэстбрук, набравший 28 очков, семь подборов и пять передач. Также стоит отметить американского форварда Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл 24 очка, 16 подборов и девять передач.

Лучшим у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету трипл-дабл: 35 очков, 14 подборов и 13 передач.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Даллас Маверикс" – 115:119 ОТ

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Кливленд Кавальерс" – 113:119

"Бруклин Нетс" – "Бостон Селтикс" – 98:109

"Майами Хит" – "Милуоки Бакс" – 108:102

"Торонто Рэпторс" – "Шарлотт Хорнетс" – 124:114

"Филадельфия Сиксерс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 114:133.

В турнирной таблице НБА Западной конференции лидером в настоящий момент является "Денвер Наггетс" (28 побед – 13 поражений).