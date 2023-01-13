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Затмил самого Леброна. Дончич в матче с Лейкерс сделал свой десятый трипл-дабл в сезоне. ВИДЕО

Баскетбол
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Машина!

Затмил самого Леброна. Дончич в матче с Лейкерс сделал свой десятый трипл-дабл в сезоне. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Словенский баскетболист "Даллас Маверикс" Лука Дончич провел очередной крутой матч. В ярком поединке против "Лос-Анджелес Лейкерс", который помимо основного времени затянулся еще и на два овертайма, Дончич совершил уже десятый для себя трипл-дабл в текущем сезоне. На счету словенца 35 очков, 14 подборов и 13 результативных передач.

Отметим, что его главный оппонент в составе соперников, Леброн Джеймс, немного не дотянул до своего трипл-дабла в этой игре: 24 очка, 16 подборов и 9 ассистов. Относительно результата, "Маверикс" выиграли 119:115. "Даллас" продолжает идти в группе лидеров Запада, а вот "ЛА Лейкерс" рискует даже не попасть в плей-офф.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс
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