Будивельник в напряженном матче обыграл Днепр

В пятницу, 13 января состоялся очередной матч Суперлиги, в котором Днепр принимал Будивельник. Победу в матче одержали гости.

Уже с самого начала матча Будивельник завладел инициативой и по итогам первой десятиминутки подпустил соперника лишь на 6 очков. Далее днепряне попытались отыграться, но сократить отставание они смогли лишь на 1 очко.

После большого перерыва гости продолжили увеличивать преимущество и перед заключительной четвертю Будивельник вел в счете - 42:51.

Днепр прибавил под конец матча, но отыграть утраченное так и не смог.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр — Будивельник 61:69 (16:22, 16:15, 10:14, 19:18)