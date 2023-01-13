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Будивельник в напряженном матче обыграл Днепр
Результат матча Суперлиги
Фото: ФБУ
В пятницу, 13 января состоялся очередной матч Суперлиги, в котором Днепр принимал Будивельник. Победу в матче одержали гости.
Уже с самого начала матча Будивельник завладел инициативой и по итогам первой десятиминутки подпустил соперника лишь на 6 очков. Далее днепряне попытались отыграться, но сократить отставание они смогли лишь на 1 очко.
После большого перерыва гости продолжили увеличивать преимущество и перед заключительной четвертю Будивельник вел в счете - 42:51.
Днепр прибавил под конец матча, но отыграть утраченное так и не смог.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Днепр — Будивельник 61:69 (16:22, 16:15, 10:14, 19:18)
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