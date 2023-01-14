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НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нью-Йорк"

108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)

"Индиана" – "Атланта"

111:113 (27:36, 31:19, 31:29, 22:29)

"Детройт" - "Новый Орлеан"

110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24)

"Сан-Антонио" – "Голден Стейт"

113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30)

"Чикаго" – "Оклахома-Сити"

110:124 (31: 33, 27:39, 32:19, 20:33)

"Миннесота" – "Финикс"

121:116 (35: 25, 29:24, 28:26, 29:41)

"Юта" – "Орландо"

112:108 (36: 27, 25:29, 27:27, 24:25)

"Клипперс" – "Денвер"

103:115 (34: 32, 24:25, 23:29, 22:29)

"Сакраменто" – "Хьюстон"

139:114 (36: 32, 33:34, 43:26, 27:22)

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