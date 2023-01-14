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НБА. Нью-Йорк побеждает Вашингтон, Сан-Антонио уступает Голден-Стейт
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нью-Йорк"
108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32)
"Индиана" – "Атланта"
111:113 (27:36, 31:19, 31:29, 22:29)
"Детройт" - "Новый Орлеан"
110:116 (28:32, 22:27, 33:33, 27:24)
"Сан-Антонио" – "Голден Стейт"
113:144 (28:33, 32:41, 29:40, 24:30)
"Чикаго" – "Оклахома-Сити"
110:124 (31: 33, 27:39, 32:19, 20:33)
"Миннесота" – "Финикс"
121:116 (35: 25, 29:24, 28:26, 29:41)
"Юта" – "Орландо"
112:108 (36: 27, 25:29, 27:27, 24:25)
"Клипперс" – "Денвер"
103:115 (34: 32, 24:25, 23:29, 22:29)
"Сакраменто" – "Хьюстон"
139:114 (36: 32, 33:34, 43:26, 27:22)
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