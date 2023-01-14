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НБА. ТОП 10 самых лучших моментов игрового дня. Видео

Баскетбол
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Зажигательная подборка

НБА. ТОП 10 самых лучших моментов игрового дня. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА подобрала 10 самых лучших моментов игрового дня, на вершине которых оказался данк Джулиуса Рэндла ("Нью-Йорк Никс").

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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