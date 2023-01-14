Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. ТОП 10 самых лучших моментов игрового дня. Видео
Зажигательная подборка
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 13 на 14 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Пресс-служба НБА подобрала 10 самых лучших моментов игрового дня, на вершине которых оказался данк Джулиуса Рэндла ("Нью-Йорк Никс").
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Добавилось еще 530 ликвидированных. Генштаб обновил потери оккупантов на войне против Украины
- Леброн Джеймс хочет завершить карьеру
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн