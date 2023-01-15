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НБА. Филадельфия минимально побеждает Юту, Даллас проигрывает Портленду

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия минимально побеждает Юту, Даллас проигрывает Портленду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Бостон"

106:122 (34:31, 32:31, 19:33, 21:27)

"Индиана" - "Мемфис"

112:130 (28:36, 24:32, 27:29, 33:33)

"Торонто" – "Атланта"

103:114 (25:34, 32:35, 22:27, 24:18)

"Миннесота" – "Кливленд"

110:102 (27:25, 22:29, 28:26, 33:22)

"Юта" - "Филадельфия"

117:118 (24:41, 32:25, 29:22, 32:30)

"Портленд" - "Даллас"

136:119 (31:30, 40:26, 35:34, 30:29)

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