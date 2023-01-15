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НБА. Филадельфия минимально побеждает Юту, Даллас проигрывает Портленду
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Бостон"
106:122 (34:31, 32:31, 19:33, 21:27)
"Индиана" - "Мемфис"
112:130 (28:36, 24:32, 27:29, 33:33)
"Торонто" – "Атланта"
103:114 (25:34, 32:35, 22:27, 24:18)
"Миннесота" – "Кливленд"
110:102 (27:25, 22:29, 28:26, 33:22)
"Юта" - "Филадельфия"
117:118 (24:41, 32:25, 29:22, 32:30)
"Портленд" - "Даллас"
136:119 (31:30, 40:26, 35:34, 30:29)
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