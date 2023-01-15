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Джа Морант оформил невероятный слэм-данк в матче регулярного чемпионата. Видео

Баскетбол
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Это было эпически

Джа Морант оформил невероятный слэм-данк в матче регулярного чемпионата. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 14 на 15 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА подобрала ТОП 10 лучших моментов игрового дня. Рейтинг возглавил плеймейкер "Мемфис Гриззлис" Джа Морант. Игрок провел на паркете 25 минут. За это время он успел набрать 23 очка, сделал 3 подбора и отдал 10 передач. Этот показатель стал самым результативным в матче.

Результаты тура НХЛ

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