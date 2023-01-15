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Умер бывший игрок сборной Украины Отверченко

Баскетбол
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Ему было 33

Умер бывший игрок сборной Украины Отверченко

24 канал

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко скончался в возрасте 33 лет. Об этом одновременно сообщили бывшая супруга спортсмена и капитан национальной команды Вячеслав Кравцов.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

За свою карьеру Отверченко играл за разные клубы украинской Суперлиги: БК "Киев", БК "Донецк", "Будивельник", "Черкасские Мавпы" и "Прометей". В 2015 году выступал в испанской "Манресе".

Руслан провел 12 матчей за сборную Украины. В ее составе был стартовым атакующим защитником на Евробаскете-2017 (сыграл 6 поединков). В том же году Руслан Отверченко в составе "Будивельника" стал чемпионом Украины.

Вечная память украинскому баскетболисту!

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В статье: Руслан Отверченко
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