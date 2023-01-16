НБА. Трипл-дабл Уэстбрука и дабл-дабл Леброна не спасли Лейкерс от поражения, Йокич принес победу Денверу в матче с Орландо

16 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которго было сыграно восемь матчей.

"Детройт Пистонс" – "Нью-Йорк Никс" – 104:117.

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Хьюстон Рокетс" – 121:100.

"Чикаго Буллз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 132:118.

"Бруклин Нетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 102:112.

"Сан-Антонио Спёрс" – "Сакраменто Кингз" – 119:132.

"Денвер Наггетс" – "Орландо Мэджик" – 119:116.

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Даллас Маверикс" – 140:123.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 112:113.

В Денвере (США) состоялся матч, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Орландо Мэджик". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:116.

Самым результативным игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 17 очков, десять подборов и 14 передач. Самым результативным у команды гостей стал американский защитник, 20-й номер Маркелл Фульц. На его счету 20 очков, семь подборов и шесть передач.

В паралельном матче лучшим игроком "Лейкерс" стал американский форвард Леброн Джеймс, набравший 35 очков, сделавший восемь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который заработал трипл-дабл: 20 очков, 14 подборов и 11 передач.

У гостей же отметился камерунский центровой Джоэл Эмбиид. В его активе дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и четыре передачи.