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Виртуоз. Леброн Джеймс дважды за игру оставил в дураках защиту Филадельфии одним финтом. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Легенда не стареет

Виртуоз. Леброн Джеймс дважды за игру оставил в дураках защиту Филадельфии одним финтом. ВИДЕО

Фото: Sportscasting

UA-Футбол
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Дела у "Лейкрес" идут не очень хорошо. На данный момент у команды серия из трех поражений и неоднозначные перспективы в борьбе за плей-офф НБА. Однако это не мешает Леброну Джеймсу творить чудеса. В матче против "Филадельфии" легенда пересекла отметку в 38 тысяч очков в НБА и стала лишь вторым баскетболистом, который этого добился. Кроме того, Леброн по традиции запомнился несколькими эффектно набранными очками. Зацените хотя бы эти две атаки: одним и тем же финтом Джеймс дважды заставлял соперников выбрасывать белый флаг.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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