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Виртуоз. Леброн Джеймс дважды за игру оставил в дураках защиту Филадельфии одним финтом. ВИДЕО
Легенда не стареет
Фото: Sportscasting
Дела у "Лейкрес" идут не очень хорошо. На данный момент у команды серия из трех поражений и неоднозначные перспективы в борьбе за плей-офф НБА. Однако это не мешает Леброну Джеймсу творить чудеса. В матче против "Филадельфии" легенда пересекла отметку в 38 тысяч очков в НБА и стала лишь вторым баскетболистом, который этого добился. Кроме того, Леброн по традиции запомнился несколькими эффектно набранными очками. Зацените хотя бы эти две атаки: одним и тем же финтом Джеймс дважды заставлял соперников выбрасывать белый флаг.
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