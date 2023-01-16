ФИБА объявила о запуске молодежной Лиги чемпионов

ФИБА объявила о запуске нового проекта для игроков категории U18 – Молодежная баскетбольная Лига чемпионов.

Юношеские команды десяти клубов Лиги чемпионов из восьми разных стран сразятся за титул в формате лиги.

Будет принимать молодежную ЛЧ турецкий Тофаш в городе Бурса. Кроме него в турнире сыграют команды Бней-Герцлия (Израиль), Нимбург (Чехия), Остенде (Бельгия), Хапоэль Иерусалим (Израиль), Игокеа (Босния), Тенерифе (Испания), Людвигсбург (Германия) и Рита. Мурсия (Испания).

Жеребьевка Молодежной баскетбольной Лиги чемпионов пройдет уже в феврале, когда десять команд будут разбиты на две группы по пять команд в каждой.

Соревнования начнутся 11 апреля и после трех дней групповых игр две лучшие команды в каждой группе пробьются в полуфинал. Завершится турнир 15 апреля крупным Финалом и классификационными играми по местам.