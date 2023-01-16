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ФИБА объявила о запуске молодежной Лиги чемпионов
Соревнования стартуют в апреле
фото - Getty Images
ФИБА объявила о запуске нового проекта для игроков категории U18 – Молодежная баскетбольная Лига чемпионов.
Юношеские команды десяти клубов Лиги чемпионов из восьми разных стран сразятся за титул в формате лиги.
Будет принимать молодежную ЛЧ турецкий Тофаш в городе Бурса. Кроме него в турнире сыграют команды Бней-Герцлия (Израиль), Нимбург (Чехия), Остенде (Бельгия), Хапоэль Иерусалим (Израиль), Игокеа (Босния), Тенерифе (Испания), Людвигсбург (Германия) и Рита. Мурсия (Испания).
Жеребьевка Молодежной баскетбольной Лиги чемпионов пройдет уже в феврале, когда десять команд будут разбиты на две группы по пять команд в каждой.
Соревнования начнутся 11 апреля и после трех дней групповых игр две лучшие команды в каждой группе пробьются в полуфинал. Завершится турнир 15 апреля крупным Финалом и классификационными играми по местам.
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