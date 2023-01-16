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Назван лучший игрок Суперлиги в декабря

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал капитан Днепра

Назван лучший игрок Суперлиги в декабря

фото - fbu.ua

Новина українською

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко получил награду лучшему игроку декабря в Суперлиге.

В прошлом месяце опытный форвард помог своей команде одержать 5 побед в 6 матчах.

В декабре Станислав набирал в среднем 13.6 очка, 10.4 подбора, 5.0 передачи и 1.4 перехвата, реализуя 71% двухочковых бросков.Назван лучший игрок Суперлиги в декабря - изображение 1

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В статье: Станислав Тимофеенко
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Источник:
ФБУ

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