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Назван лучший игрок Суперлиги в декабря
Им стал капитан Днепра
фото - fbu.ua
Капитан Днепра Станислав Тимофеенко получил награду лучшему игроку декабря в Суперлиге.
В прошлом месяце опытный форвард помог своей команде одержать 5 побед в 6 матчах.
В декабре Станислав набирал в среднем 13.6 очка, 10.4 подбора, 5.0 передачи и 1.4 перехвата, реализуя 71% двухочковых бросков.
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Источник:ФБУ
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